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Общество

Более 223 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

223 651 человек в России остаётся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 41,4 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано свыше 301 тысячи исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 079 519 человек, 890 114 – выздоровело, 18 917 – умерло. В Псковской области выявлено 5 030 случаев заражения коронавирусом, 3 743 человека выздоровели, 65 – умерло.

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