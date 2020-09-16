Более 223 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
223 651 человек в России остаётся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 41,4 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано свыше 301 тысячи исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 079 519 человек, 890 114 – выздоровело, 18 917 – умерло. В Псковской области выявлено 5 030 случаев заражения коронавирусом, 3 743 человека выздоровели, 65 – умерло.