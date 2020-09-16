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Общество

Число сделавших прививку от гриппа россиян резко увеличилось

В России в этом году зафиксирована повышенная активность населения в отношении вакцинации от гриппа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

По его словам, в ряде регионов страны вакцинацию уже прошли в два раза больше граждан, чем за тот же период прошлого года.

Ранее сообщалось, что в России планируют привить от гриппа 60 % населения. Этот план вакцинации от гриппа является рекордным за всю историю.

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