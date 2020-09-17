Капитальный ремонт цепных мостов в Острове близок к завершению

23:21, 16 сентября 2020, ПАИ

Демонтаж временных опор уже начался.

Подходы к северному мосту заасфальтированы, а на следующей неделе в город поступят ограждения для лестниц, облицованных гранитными плитами, сообщают «Островские вести».

В ближайшее время планируется установить передвижную смотровую тележку, благодаря которой можно будет следить за состоянием нижней части сооружения. Также появятся решётки в галереях моста.

Кроме того, подготовлен целый проект освещения мостов: реставрация позволит установить подсветку пилонов, пролётного строения и цепей.

На южном мосту ещё ведутся работы над конусами, которые защитят колонны памятника от подмывания в половодье.

«Наша задача в ближайшее время нанести полимерное покрытие на пролётное строение южного моста, перевести людей с пешеходного мостика на этот мост и демонтировать всю нижнюю часть – временные опоры и сам деревянный мост. Демонтаж опор уже начат, под сооружением работают два экскаватора. До конца сентября постараемся завершить покраску сооружения. Частично проведём работы в галереях», – сообщил Юрий Хлыстов, ведущий реставрацию архитектурного сооружения.



Для открытия пешеходного движения по южному мосту всё практически готово – подвесная система работает.

«Цепи сейчас натягивают, обрезают в один уровень. На следующей неделе должна прийти последняя партия чугунных ограждений – литьё на смотровые площадки», – сообщил Юрий Хлыстов.





Также стало известно, что на пилонах моста появились молниеотводы.

Ранее ПАИ сообщало о ходе ремонтных работ на цепных мостах в Острове.