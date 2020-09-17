0
00:06
Обязательная вакцинация от коронавируса не обсуждается
23:45
Госдума поддержала законопроект об указании на аварийное состояние жилья в ЕГРН
23:21
Капитальный ремонт цепных мостов в Острове близок к завершению
22:22
За две недели в Псковской области от гриппа привито 43,3 тыс. человек
17:47
О важности диалога профсоюзов и работодателей заявил Игорь Иванов на международной конференции
17:28
Три человека пострадали в ДТП в Великолукском районе
17:25
Голышев: Пешеходный мост через Пскову упростит жизнь туристам
Еще новости
Общество

Капитальный ремонт цепных мостов в Острове близок к завершению

Фото газеты "Островские вести".

 

Демонтаж временных опор уже начался.

Подходы к северному мосту заасфальтированы, а на следующей неделе в город поступят ограждения для лестниц, облицованных гранитными плитами, сообщают «Островские вести».

 

Фото газеты "Островские вести".

 

В ближайшее время планируется установить передвижную смотровую тележку, благодаря которой можно будет следить за состоянием нижней части сооружения. Также появятся решётки в галереях моста.

Кроме того, подготовлен целый проект освещения мостов: реставрация позволит установить подсветку пилонов, пролётного строения и цепей.

 

Фото газеты "Островские вести".

 

На южном мосту ещё ведутся работы над конусами, которые защитят колонны памятника от подмывания в половодье.

«Наша задача в ближайшее время нанести полимерное покрытие на пролётное строение южного моста, перевести людей с пешеходного мостика на этот мост и демонтировать всю нижнюю часть – временные опоры и сам деревянный мост. Демонтаж опор уже начат, под сооружением работают два экскаватора. До конца сентября постараемся завершить покраску сооружения. Частично проведём работы в галереях», – сообщил Юрий Хлыстов, ведущий реставрацию архитектурного сооружения.

Для открытия пешеходного движения по южному мосту всё практически готово – подвесная система работает.

«Цепи сейчас натягивают, обрезают в один уровень. На следующей неделе должна прийти последняя партия чугунных ограждений – литьё на смотровые площадки», – сообщил Юрий Хлыстов.

Фото газеты "Островские вести".


 

Также стало известно, что на пилонах моста появились молниеотводы.

Ранее ПАИ сообщало о ходе ремонтных работ на цепных мостах в Острове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Обязательная вакцинация от коронавируса не обсуждается
17 сентября 2020
Обязательная вакцинация от коронавируса не обсуждается
Госдума поддержала законопроект об указании на аварийное состояние жилья в ЕГРН
16 сентября 2020
Госдума поддержала законопроект об указании на аварийное состояние жилья в ЕГРН
Капитальный ремонт цепных мостов в Острове близок к завершению
16 сентября 2020
Капитальный ремонт цепных мостов в Острове близок к завершению
За две недели в Псковской области от гриппа привито 43,3 тыс. человек
16 сентября 2020
За две недели в Псковской области от гриппа привито 43,3 тыс. человек
О важности диалога профсоюзов и работодателей заявил Игорь Иванов на международной конференции
16 сентября 2020
О важности диалога профсоюзов и работодателей заявил Игорь Иванов на международной конференции
Три человека пострадали в ДТП в Великолукском районе
16 сентября 2020
Три человека пострадали в ДТП в Великолукском районе
Голышев: Пешеходный мост через Пскову упростит жизнь туристам
16 сентября 2020
Голышев: Пешеходный мост через Пскову упростит жизнь туристам
Смотровую площадку предлагает открыть псковичка на старой водонапорной башне
16 сентября 2020
Смотровую площадку предлагает открыть псковичка на старой водонапорной башне

Идет загрузка...