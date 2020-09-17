Волшебники рядом: Восьмилетняя псковичка вместе с семьей отправится в Евпаторию

10:00, 17 сентября 2020, ПАИ

В эту субботу семья Стрельниковых из Пскова отправится в санаторий на Черном море. Как-то под Новый Год восьмилетняя псковичка София попросила в подарок у Деда Мороза игрушку – Мистера Картошку, но вместе с игрушкой на благотворительной «Елке желаний» получила путевку на отдых для всей семьи. Мама малышки Елена Стрельникова рассказала корреспонденту Псковского агентства информации, как вышло, что Мистер Картошка теперь поедет на море и как семья готовится к поездке.

«Желание мы оставляли совместно с ребенком. Мы решили, что нам нужен Мистер Картошка. Ребенок очень любит мультик «История игрушек» с диснеевскими героями. Нам казалось, что будет очень интересно, если мы сделаем дома маленький театр (игрушка трансформируется, в нее вставляются разные детали). А получилось, что Мистер Картошка поедет на море», - поделилась Елена.

Софии Стрельниковой восемь лет, за это время семья – мама, папа и две дочери – впервые поедут в отпуск вместе. У девочки церебральный паралич, и воплотить совместный отдых было практически невозможно. «Твердо могу сказать, что совместно мы отдыхаем впервые за восемь лет. Еще не очень верится, потому что все произошло, как в сказке. Осуществляется мечта», - рассказала мама девочки.

Игрушку Софии вручил Дед Мороз под Новый Год, а в феврале семья получила приглашение на благотворительную акцию «Елка желаний», которая прошла в псковском драматическом театре. Там семью Стрельниковых ждал еще один сюрприз – путевка в санаторий из рук губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Девять дней псковичи проведут в специализированном санатории, София уже с воодушевлением собирает чемодан и с нетерпением ждет, когда полетит на самолете и окажется на черноморском побережье.