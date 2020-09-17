1623 человека заболели коронавирусом в Пскове

10:51, 17 сентября 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом заразились 1 623 человека. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на четыре человека, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (996 случаев), на третьем – Псковский район (439 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрировано 5 057 случаев заражения коронавирусом, 3 774 человека выздоровело, 65 – умерло.