Артснаряд обезврежен в Красногородском районе
В Псковской области за последние сутки спасатели обезвредили один взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Так, группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова обезвредила в деревне Мозули Красногородского района артиллерийский снаряд калибра 45 миллиметров.
Ранее псковские спасатели обезвредили в Псковском районе миномётную мину и артснаряд.