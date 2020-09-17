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Общество

Артснаряд обезврежен в Красногородском районе

В Псковской области за последние сутки спасатели обезвредили один взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова обезвредила в деревне Мозули Красногородского района артиллерийский снаряд калибра 45 миллиметров.

Ранее псковские спасатели обезвредили в Псковском районе миномётную мину и артснаряд.

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