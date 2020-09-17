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Общество

Спасатели нашли заблудившуюся в великолукском лесу пенсионерку

Группа поискового отряда Великих Лук нашла заблудившуюся в лесу 66-летнюю женщину, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о женщине, потерявшейся в лесу у деревни Рыжково Великолукского района, поступило в МЧС 16 сентября в 15:00. Через 50 мин спасатели были на месте. В итоге они нашли заблудившуюся пенсионерку.

Ранее в Псковской области были найдены две женщины, заблудившиеся в лесах Псковского и Гдовского районов.

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