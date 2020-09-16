Довмонтов город предложил включить в список ЮНЕСКО Анатолий Кирпичников
Довмонтов город в Псковском кремле предложил включить в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО заведующий отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН, доктор исторических наук Анатолий Кирпичников.
«Я предложил расширить этот список (ЮНЕСКО). В Пскове, конечно, гораздо больше достойных памятников. Почему бы не включить в список объектов ЮНЕСКО весь Довмонтов город, там же море законсервированных храмов? И о них тоже надо думать. В частности, что-то решать относительно консервации и частичной реставрации храмов Довмонтова города в прибрежной его части», - отметил Анатолий Кирпичников.