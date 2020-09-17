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Кирпичников: Псков - культурный центр запада России

«Я болею за Псков, считаю, что это замечательный культурный центр запада России», - подчеркнул  заведующий отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН, доктор исторических наук Анатолий Кирпичников в интервью Псковскому агентству информации.

Анатолий Кирпичников также поделился воспоминаниями о своём университетском преподавателе Михаиле Каргере, который рассказывал своему студенту, что «после войны кто-то добился, чтобы правительство выделило средства, и Псков, лежавший в руинах, был восстановлен».

«И деньги выделили, причём несметные, несмотря на то, что страна была в тяжёлом положении. Каргер не знал, кто этого добился, кто подал такую заявку. Чудо произошло! И сейчас нам нужно ещё одно такое же чудо, чтобы поддержать и содержать то, что у нас осталось, то, что привлекает туристов, которые в итоге также привозят в регион деньги», - отметил Анатолий Кирпичников.

Полностью текст интервью читайте здесь.

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