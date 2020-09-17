Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района отменена

16:25, 17 сентября 2020, ПАИ

21-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района, запланированная на 19 сентября, не состоится. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

«Свои коррективы в наши планы внесли жесткие ограничения в рамках мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Проведение данного мероприятия несет большую угрозу здоровью жителей региона. На ярмарке соберется большое количество людей, поэтому есть определенные риски», - сообщили в пресс-службе администрации.

Руководство муниципалитета отметило, что Роспотребнадзор разрешает провести ярмарку, но без торжественного открытия, концертной программы и организации общественного питания, торговые места должны быть дистанцированы, посетители должны использовать СИЗ. «В складывающихся условиях праздничная ежегодная осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района превращается в обычный рынок выходного дня, но с перекрытием центральной площади города Пскова и прилегающих к ней улиц», - объяснили в пресс-службе.

При этом в администрации подчеркнули, что отмена ярмарки не оставит горожан без сельскохозяйственной продукции, поскольку в Пскове ежедневно работают продовольственные рынки, крупные сельскохозяйственные товаропроизводители реализуют продукты в магазинах, еженедельно по субботам проводится рынок выходного дня.

При этом на 3 октября намечена традиционная сельскохозяйственная ярмарка в Пскове, о ее отмене речи не идет.