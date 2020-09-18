Отопление в домах псковичей включат 28 сентября
Тепло в многоквартирные дома Пскова придет 28 сентября. Постановление о начале отопительного сезона подписал 17 сентября глава администрации города Александр Братчиков.
Документ постановляет включить системы теплоснабжения в социальных учреждениях города с 17 сентября, в жилом фонде – с 28 сентября.
Учреждения здравоохранения начали подключать к теплоснабжению с 14 сентября. С 17 сентября начали подавать тепло в дошкольные учреждения. Остальные объекты социальной сферы можно подключить по заявкам руководителей.