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Общество

Месхиев планирует выпустить свой спектакль в Пскове в декабре

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы, режиссер Дмитрий Месхиев планирует выпустить свой спектакль по пьесе «Академия смеха» в декабре, об этом он заявил в эфире ПАИ-live 18 сентября.

«Я буду ставить спектакль, это уже решено и определено. Я не могу пока назвать точную дату выхода. Мы планировали это сделать в декабре. Если это будет получаться, то мы сделаем в декабре. Если не будет получаться в декабре, то, значит, это будет конец января – начало февраля. Но премьера будет обязательно. Я его сделаю, я уже решил, мы даже начали потихоньку репетировать», - сказал Дмитрий Месхиев.

Худрук Псковского драматического театра работает над спектаклем по пьесе японского автора Коки Митани «Академия смеха». При этом в спектакле, в отличие от пьесы, зрители увидят реалии сегодняшней России, а не Японии 30-х годов. «Это пьеса про разговор чиновника и драматурга», - отметил режиссер. В постановке задействованы актеры Евгений Терских и Александр Овчаренко, которые также работали над адаптацией текста. Спектакль будут играть на малой сцене.

Ранее Дмитрий Месхиев планировал выпустить постановку в сентябре, но из-за Пушкинского театрального фестиваля, который стартует в Пскове 20 сентября, было решено выпустить спектакль позже.

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