Более 233 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
233 428 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 42 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 346 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 091 186 человек, 901 207 – выздоровело, 19 195 – умерло. В Псковской области выявлен 5 091 случай заражения коронавирусом, 3 822 человека выздоровели, 65 – умерло.