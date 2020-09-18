Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»

20:45, 18 сентября 2020, ПАИ

18 сентября губернатор Псковской области внёс изменения в свой указ от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьями 6 и 12 Закона области от 4 мая 2008 г. № 762-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», предписанием главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А. В. от 17 сентября 2020 г. № 1650, на основании распоряжения администрации области от 5 марта 2020 г. № 133-р «О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «от 26 августа 2020 г. № 1543» дополнить словами «, от 17 сентября 2020 г. № 1650»;

2) в пункте 2:

а) подпункт 6.3 признать утратившим силу;

б) подпункт «а» подпункта 7 признать утратившим силу;

в) в подпункте 19 слова «и пункта 11» исключить.

2. Внести в пункт 1 указа губернатора области от 13 апреля 2020 г. № 49-УГ «О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» следующие изменения:

1) подпункт «а» подпункта 2 изложить в следующей редакции:

«а) в части соблюдения гражданами дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) в общественных местах, соблюдения гражданами требований носить одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы в общественных местах, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «б», «в» подпункта 1, подпунктом «д» подпункта 2, подпунктом «е» подпункта 3, подпунктами «б», «г», «и» подпункта 4, подпунктом «г» подпункта 5, подпунктом «з» подпункта 6, подпунктом «д» подпункта 7, подпунктом «г» подпункта 8, подпунктом «г» подпункта 9, подпунктом «в» подпункта 10, подпунктами «б», «г», «д» подпункта 12, подпунктом «в» подпункта 14, подпунктом «б» подпункта 15, подпунктом «б» подпункта 16, подпунктом «а» подпункта 17, подпунктом «а» подпункта 18, подпунктом «а» подпункта 19, подпунктом «а» подпункта 20, подпунктом «а» подпункта 21, подпунктом «а» подпункта 22, подпунктом «а» подпункта 23, подпунктом «а» подпункта 24 пункта 1 настоящего указа (подпункт 4 пункта 2 указа № 30-УГ);»;

2) в подпункте 6:

а) подпункт «б» признать утратившим силу;

б) подпункт «д» признать утратившим силу;

3) в подпункте 11:

а) подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) в части соблюдения гражданами требований носить одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы в общественных местах, соблюдения гражданами дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) в общественных местах, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «б», «в» подпункта 1, подпунктом «д» подпункта 2, подпунктом «е» подпункта 3, подпунктами «б», «г», «и» подпункта 4, подпунктом «г» подпункта 5, подпунктом «з» подпункта 6, подпунктом «д» подпункта 7, подпунктом «г» подпункта 8, подпунктом «г» подпункта 9, подпунктом «в» подпункта 10, подпунктами «б», «г», «д» подпункта 12, подпунктом «в» подпункта 14, подпунктом «б» подпункта 15, подпунктом «б» подпункта 16, подпунктом «а» подпункта 17, подпунктом «а» подпункта 18, подпунктом «а» подпункта 19, подпунктом «а» подпункта 20, подпунктом «а» подпункта 21, подпунктом «а» подпункта 22, подпунктом «а» подпункта 23, подпунктом «а» подпункта 24 пункта 1 настоящего указа (подпункт 4 пункта 2 указа № 30-УГ);»;

б) подпункт «д» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

4. Настоящий указ вступает в силу с 19 сентября 2020 года.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников.