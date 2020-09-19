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Культура

Дед Мороз из Великого Устюга передал привет псковичам

 

Мэр Великого Новгорода, президент Союза русских Ганзейских городов, вручил связку ключей руководству Великого Устюга, который в следующем году принимает XI Русские Ганзейские дни, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

 

Фото: ПАИ.

 

«Коли город у нас сказочный, то и гостей мы будем принимать сказочно широко. Я в этом буду помощником, приезжайте, друзья, я буду исполнять ваши заветные желания», – пригласил Дед Мороз.

 

Фото: ПАИ.

 

19-20 сентября в Великом Новгороде проходят Русские Ганзейские дни. Тысячи людей вышли на улицы и наслаждаются праздником.

Ранее ПАИ рассказывало о Русских Ганзейских днях в Великом Новгороде.

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