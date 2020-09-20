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Общество

Псковский губернатор выразил соболезнования в связи с кончиной Веры Голицыной

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников  на своей странице в Instagram выразил соболезнования  в связи с кончиной литературоведа Веры Николаевны Голицыной. 

Михаил Ведерников рассказал, что ему  посчастливилось познакомиться с ней два года назад.

«Она была выдающимся литературоведом, педагогом, дарила уникальные знания и прививала любовь к книгам.
Это большая утрата для филологической школы», - отметил глава региона, добавив, что светлая память о Вере Николаевне Голицыной  навсегда сохранится в сердцах ее родных, друзей, коллег и учеников.

«Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал и уважал Веру Николаевну», - написал губернатор.

Литературовед  Вела Голицына умерла 19 сентября в возрасте 97 лет. В последние годы она жила в Санкт-Петербурге. Более 55 лет она преподавала  литературу Серебряного века в Пскове.

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