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Общество

Его заслуги будут помнить все жители Псковской области: губернатор – о Михаиле Самарине

Ведущий тренер по гребле на байдарках ушёл из жизни в возрасте 49 лет.

«Михаил Владимирович был великим тренером и человеком, для спортсменов – наставником, отцом и верным другом. Он растил сильных духом спортсменов, поддерживал молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни.

Михаил Самарин был мастером спорта, тренером высшей категории. Он посвятил гребному спорту и псковской спортивной школе олимпийского резерва «Ника» почти полжизни.

Его заслуги будут помнить все жители Псковской области. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», – обратился Михаил Ведерников к псковичам на своей странице в Instagram.

Ранее ПАИ писало о смерти Михаила Самарина.

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