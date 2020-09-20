Его заслуги будут помнить все жители Псковской области: губернатор – о Михаиле Самарине

01:53, 20 сентября 2020, ПАИ

Ведущий тренер по гребле на байдарках ушёл из жизни в возрасте 49 лет.

«Михаил Владимирович был великим тренером и человеком, для спортсменов – наставником, отцом и верным другом. Он растил сильных духом спортсменов, поддерживал молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни.

Михаил Самарин был мастером спорта, тренером высшей категории. Он посвятил гребному спорту и псковской спортивной школе олимпийского резерва «Ника» почти полжизни.

Его заслуги будут помнить все жители Псковской области. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», – обратился Михаил Ведерников к псковичам на своей странице в Instagram.

Ранее ПАИ писало о смерти Михаила Самарина.