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Общество

Поэт Игорь Исаев скончался на 47-м году жизни

Фото с личной страницы Игоря Исаева в "ВКонтакте".

Псковский поэт Игорь Исаев скончался сегодня, 20 сентября, в возрасте 46 лет, сообщают близкие поэта в соцсетях. 

Игорь Исаев накануне был госпитализирован в Псковскую областную больницу и находился в тяжёлом состоянии. Он находился в коме после инсульта.

Игорь Олегович Исаев родился в Пскове 13 декабря 1973 года. Окончил факультет русского языка и литературы ПГПИ им. Кирова. Более семи лет работал учителем в сельской школе. Поэт и прозаик, выпустил пять книг стихотворений. Игорь Исаев был редактором альманаха «Скобари», членом оргкомитета фестиваля «Словенское поле». Его произведения публиковались в  «Литературной газете», в журналах «День и Ночь» (Красноярск), «Сибирские Афины» (Томск), «Пролог» (Москва), «Русский переплёт» (Москва), в альманахе «Скобари» (Псков) и других.

«Мы привыкли называть его молодым поэтом, так обычно и представляли на литературных мероприятиях. Привыкли. И не заметили, как Игорь Олегович вошёл в пору зрелости. Хотя и прежде поэзия Игоря Исаева отличалась глубиной и индивидуальностью. Его художественный дар раскрылся рано и продолжает расцветать. Присущие его поэтическому слову тонкий лиризм, лёгкость, гармония, красота дополняются теперь философским осмыслением бытия», – написал о нём председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин, поздравляя Игоря Исаева с 45-летием. 

Время и место прощания с поэтом пока неизвестны.

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