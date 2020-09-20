Поэт Игорь Исаев скончался на 47-м году жизни

16:26, 20 сентября 2020, ПАИ

Псковский поэт Игорь Исаев скончался сегодня, 20 сентября, в возрасте 46 лет, сообщают близкие поэта в соцсетях.

Игорь Исаев накануне был госпитализирован в Псковскую областную больницу и находился в тяжёлом состоянии. Он находился в коме после инсульта.

Игорь Олегович Исаев родился в Пскове 13 декабря 1973 года. Окончил факультет русского языка и литературы ПГПИ им. Кирова. Более семи лет работал учителем в сельской школе. Поэт и прозаик, выпустил пять книг стихотворений. Игорь Исаев был редактором альманаха «Скобари», членом оргкомитета фестиваля «Словенское поле». Его произведения публиковались в «Литературной газете», в журналах «День и Ночь» (Красноярск), «Сибирские Афины» (Томск), «Пролог» (Москва), «Русский переплёт» (Москва), в альманахе «Скобари» (Псков) и других.

«Мы привыкли называть его молодым поэтом, так обычно и представляли на литературных мероприятиях. Привыкли. И не заметили, как Игорь Олегович вошёл в пору зрелости. Хотя и прежде поэзия Игоря Исаева отличалась глубиной и индивидуальностью. Его художественный дар раскрылся рано и продолжает расцветать. Присущие его поэтическому слову тонкий лиризм, лёгкость, гармония, красота дополняются теперь философским осмыслением бытия», – написал о нём председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин, поздравляя Игоря Исаева с 45-летием.

Время и место прощания с поэтом пока неизвестны.