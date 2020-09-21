1044 человека заболели коронавирусом в Великих Луках

12:39, 21 сентября 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразилось 1 044 человека. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на шесть человек, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 658 случаев), на третьем – Псковский район (442 случая).

Всего в Псковской области выявлено 5 196 случаев заражения коронавирусом, 3 889 человек выздоровело, 65 – умерло.