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Общество

Фонтан в дендропарке Пскова будет работать до октября

В октябре плавающий фонтан, установленный в дендропарке Пскова у Мирожского монастыря, уберут на хранение, об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В начале мая 2021 года фонтан снова появится на утином пруду.

Депутат Псковской городской Думы Сергей Федоров рассказал, что проект плавающего светодинамического фонтана разработала фирма «Мегафонтан» специально для Пскова с учетом особенностей ландшафтного дизайна. Фонтан требует особого обращения: в нем оборудовано семь световых программ, которые переключаются дистанционно, светодиодная оптика и четыре итальянских насоса.

Официальное открытие фонтана-лилии состоялось 12 сентября и скрасило закрытие фестиваля «Музыка на воде».

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