Псковский губернатор призвал глав районов своевременно освоить деньги на жилье сиротам

19:39, 21 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал глав районов своевременно освоить федеральные деньги на приобретение жилья детям-сиротам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, глава области 21 сентября провел рабочее совещание, посвященное обеспечению жильем детей-сирот.

Михаил Ведерников отметил, что за последние годы ситуация с выделением жилья детям-сиротам в регионе улучшилась: число приобретаемых квартир растет ежегодно. В 2017 году для сирот было приобретено 88 квартир, в 2018 году – 133, в прошлом году – 176. В настоящее время в очереди стоит более 2,2 тысячи человек. При этом на 173 миллиона рублей уже удалось приобрести более 130 квартир, заключено более 60 контрактов на участие в долевом строительстве.

Михаил Ведерников напомнил, что Правительство Российской Федерации также поддержало заявку региона в части дополнительного финансирования и область получила еще 206 миллионов рублей, что позволит обеспечить жильем еще более 170 нуждающихся.

В связи с этим губернатор поручил главам взять вопрос обеспечения жильем на личный контроль и принять меры, чтобы деньги были освоены полностью и в установленные сроки. «Необходимо организовать максимально оперативную и слаженную работу. Важно проанализировать возможности районов, в том числе в части наличия необходимого жилого фонда», – заметил Михаил Ведерников.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова доложила, что лимиты уже распределены и направлены муниципальным образованиям. Наиболее активными в этом вопросе оказались Псков и Великие Луки, Псковский и Себежский районы. Кроме того, подготовлена дорожная карта, где детально прописаны шаги, которые позволят муниципальным образованиям своевременно и точно провести работу по обеспечению жильем детей-сирот. «На сегодняшний день вся подготовительная работа проведена. Аукционы должны состояться до середины октября. Работу стараемся максимально синхронизировать. Времени на раскачку действительно нет. Каждый день на вес золота», – подчеркнула Вера Емельянова.