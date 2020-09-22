Три километра русла Великой в Пскове расчистили и углубили

07:52, 22 сентября 2020, ПАИ

Три километра русла Великой в Пскове расчистили и углубили рабочие с помощью специальных машин. В своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что первый этап расчистки и дноуглубления дна Великой подходит к концу.

Земснаряд - машина, которая засасывает песок и ил, переправляет собранное за 1,5 километра от проводимых работ, таким образом отработано уже более трёх километров реки. Цель - защитить Псков от затопления во время паводка. В 2021 году работы по дноуглублению продолжатся.

Здесь можно посмотреть видео о том, как продвигались работы на реке.