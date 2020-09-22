69 тысяч псковичей привились от гриппа

09:35, 22 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области уже сделали прививку против гриппа 69 007 человек, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 21 сентября регион выполнил план иммунизации населения на 18,4%. Всего сделали прививку от гриппа 11% от общего числа жителей области.

В том числе вакцинацию от гриппа прошли 2385 детей.

Сделать прививку против гриппа можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Эпидпорог по ОРВИ в Псковской области превышен на 12,6%.