69 тысяч псковичей привились от гриппа
В Псковской области уже сделали прививку против гриппа 69 007 человек, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
По состоянию на 21 сентября регион выполнил план иммунизации населения на 18,4%. Всего сделали прививку от гриппа 11% от общего числа жителей области.
В том числе вакцинацию от гриппа прошли 2385 детей.
Сделать прививку против гриппа можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.
Эпидпорог по ОРВИ в Псковской области превышен на 12,6%.