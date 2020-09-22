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Общество

В Роспотребнадзоре прокомментировали разрешение на ярмарку в Пскове

Фото: Андрей Степанов.

Роспотребнадзор согласовал проведение сельскохозяйственной ярмарки в Пскове при соблюдении определенных условий. Разрешение на традиционную осеннюю ярмарку в условиях распространения коронавируса прокомментировала Псковскому агентству информации заместитель начальника отдела санитарного надзора псковского управления ведомства Елена Синева.

Специалист отметила, что в условиях непростой эпидемиологической ситуации ярмарка является исключительно местом купли-продажи товаров. Отменено торжественное открытие и закрытие мероприятия, концертная программа, запрещена организация общественного питания. Торговые места должны быть установлены так, чтобы соблюдалась социальная дистанция, обязательно использование средств индивидуальной защиты и антисептиков.

«Ярмарка разрешена только с соблюдением этих условий, - отметила Елена Синева. - Если организаторы усмотрят, что не смогут соблюсти даже одно из этих предписаний, ярмарка проводиться не должна. Не должно быть традиционной праздничной программы, то есть скопления людей быть не должно».

Таким образом, в 2020 году осенняя ярмарка превратится в обычный уличный рынок: пришел, купил товар и ушел.

Елена Синева отметила, что организаторы городской ярмарки еще не приняли окончательного решения о ее проведении. В ближайшие дни состоится совещание с участием специалистов Роспотребнадзора, где они еще раз озвучат свои требования.

Псковский район уже отказался от проведения ярмарки в таких условиях. В Пскове мероприятие запланировано на 3 октября. Ранее пскович направил обращение к губернатору области, где выразил свое беспокойство: по его мнению, на ярмарке будет большое скопление людей, что поспособствует распространению коронавируса в регионе.

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