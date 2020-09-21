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Пскович просит губернатора отменить осеннюю ярмарку 3 октября
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Общество

Пскович просит губернатора отменить осеннюю ярмарку 3 октября

Фото: Андрей Степанов.

Житель Пскова попросил губернатора Михаила Ведерникова обратить внимание на опасность предстоящей сельскохозяйственной ярмарки в условиях ухудшающейся эпидобстановки. Свое размышление-призыв он оставил на сайте главы региона.

«Не кажется ли вам, что в условиях ухудшающейся обстановки по коронавирусу это будет не лучшее мероприятие? - написал пскович. - На улице никто не соблюдает никаких мер безопасности, и толпа людей, собравшаяся на площади и осуществляющая броуновское движение, конечно, тоже. К чему это может привести, не трудно спрогнозировать».

Кроме того, автор обращения и вовсе сомневается в целесообразности этого мероприятия. «Еженедельных ярмарок выходного дня вполне достаточно, чтобы обеспечить жителей города», - отметил он.

3 октября в Пскове состоится традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Осенняя ярмарка Псковского района отменена.

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