Пскович просит губернатора отменить осеннюю ярмарку 3 октября

15:01, 21 сентября 2020, ПАИ

Житель Пскова попросил губернатора Михаила Ведерникова обратить внимание на опасность предстоящей сельскохозяйственной ярмарки в условиях ухудшающейся эпидобстановки. Свое размышление-призыв он оставил на сайте главы региона.

«Не кажется ли вам, что в условиях ухудшающейся обстановки по коронавирусу это будет не лучшее мероприятие? - написал пскович. - На улице никто не соблюдает никаких мер безопасности, и толпа людей, собравшаяся на площади и осуществляющая броуновское движение, конечно, тоже. К чему это может привести, не трудно спрогнозировать».

Кроме того, автор обращения и вовсе сомневается в целесообразности этого мероприятия. «Еженедельных ярмарок выходного дня вполне достаточно, чтобы обеспечить жителей города», - отметил он.

3 октября в Пскове состоится традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Осенняя ярмарка Псковского района отменена.