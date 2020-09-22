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Общество

Александр Васильев требует снести ограждение в центре Пскова, которое сам просил поставить

Фото: "Убитые дороги Пскова".

Основатель общественного движения автомобилистов «Убитые дороги Пскова», депутат Госдумы Александр Васильев просит демонтировать новое ограждение, установленное у здания бывшего телеграфа на Октябрьском проспекте. Годом ранее он сам обращался в прокуратуру с просьбой обеспечить безопасность пешеходов и установить этот самый забор, как следует из пресс-релиза  движения «Убитые дороги Пскова».

Общественники объяснили, что новый ГОСТ «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» от 1 апреля 2020 года допускает не устанавливать ограждение на дорогах, где ширина газона превышает один метр. При этом активисты отмечают, что «в Пскове продолжают устанавливать заборы там, где допускается этого не делать».

Фото: "Убитые дороги Пскова".

Ширина газона на Октябрьском проспекте достигает 2-2,5 метров, соответственно установка ограждения по новым требованиям там необязательна.

В сообщении от «Убитых дорог» говорится, что монтаж ограждения на Октябрьском проспекте проходит по представлению прокуратуры, которая удовлетворила прежние требования Александра Васильева. Ведь в 2019 году депутат обращался в прокуратуру и просил установить ограждение в трех местах: на Октябрьском проспекте (вблизи с пересечением с улицей Некрасова), у пешеходных переходов у домов № 32 и 23а на улице Некрасова и в районе дома № 22.

Фото: "Убитые дороги Пскова".

Теперь же общественник просит прокуратуру  «обязать собственника дороги демонтировать ограждения» у здания бывшего телеграфа (Некрасова, 19) и установить на двух других участках.

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