Ветераны спецоперации стали гостями праздничного концерта в ДМШ в Пскове

21:56, 05 ноября 2026, ПАИ

В детской музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Гостями мероприятия стали ветераны специальной военной операции и сотрудники филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

«День народного единства напоминает нам о том, что сила России – в её людях, в нашей сплочённости и готовности поддерживать друг друга. Особенно важно, чтобы наши защитники чувствовали эту поддержку не только на словах, но и в повседневной жизни», – отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» подвёл итоги работы за девять месяцев.