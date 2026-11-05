Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские судьи и их семьи приняли участие в спартакиаде «Скажем спорту «да»

Судьи, сотрудники аппарата Гдовского районного суда и члены их семей приняли участие в спартакиаде «Скажем спорту «да». Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Фото здесь и далее: «Гдовская заря»

Организаторы мероприятия – Совет судей Псковской области и региональное отделение Российского объединения судей.

В мероприятии участвовали представители сферы правосудия из разных уголков региона. Они смогли проявить себя в испытаниях, связанных с силой, выносливостью и сплочённостью. Вместе со взрослыми активно выполняли задания дети и внуки служителей Фемиды.

В программу соревнований вошли эстафета, волейбол, дартс, отжимания, армрестлинг, перетягивание каната и другие испытания.

«От мероприятия только положительные впечатления. Мы не только прикоснулись к спорту, но и провели интересный, насыщенный событиями день вместе с коллективом и детьми. Если мероприятие станет традиционным, то обязательно примем в нём участие вновь», – поделилась впечатлениями участница команды, помощник судьи Гдовского районного суда Анна Никитенко.

По итогам спартакиады команда гдовичей получила грамоту участника. Детвора также не осталась без внимания: каждый ребёнок получил сладкий приз, а семилетняя Настенька Никитенко была отмечена спецкубком.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

05 ноября 2026

В Псковской области расширят географию проведения фестиваля «Михайловский бастион»
05 ноября 2026

Как отличить советскую ватную игрушку от современной, объяснила коллекционер
05 ноября 2026

Псковский экскурсовод назвал главные качества современного гида
05 ноября 2026

Историк Подлинев назвал места Пскова, связанные со Смутным временем
05 ноября 2026

Электричество временно отключат в ряде СНТ в Великих Луках
05 ноября 2026

Историк: Героическая оборона Пскова в 1615 году помогла не допустить ставленника интервентов на русский трон
05 ноября 2026

Историк объяснил, что заставило Псков отвернуться от Шуйского
05 ноября 2026

Дочь погибшего Героя РФ из Псковской области встретилась с Владимиром Путиным

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...