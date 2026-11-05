Псковские судьи и их семьи приняли участие в спартакиаде «Скажем спорту «да»

22:22, 05 ноября 2026, ПАИ

Судьи, сотрудники аппарата Гдовского районного суда и члены их семей приняли участие в спартакиаде «Скажем спорту «да». Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Организаторы мероприятия – Совет судей Псковской области и региональное отделение Российского объединения судей.

В мероприятии участвовали представители сферы правосудия из разных уголков региона. Они смогли проявить себя в испытаниях, связанных с силой, выносливостью и сплочённостью. Вместе со взрослыми активно выполняли задания дети и внуки служителей Фемиды.

В программу соревнований вошли эстафета, волейбол, дартс, отжимания, армрестлинг, перетягивание каната и другие испытания.

«От мероприятия только положительные впечатления. Мы не только прикоснулись к спорту, но и провели интересный, насыщенный событиями день вместе с коллективом и детьми. Если мероприятие станет традиционным, то обязательно примем в нём участие вновь», – поделилась впечатлениями участница команды, помощник судьи Гдовского районного суда Анна Никитенко.

По итогам спартакиады команда гдовичей получила грамоту участника. Детвора также не осталась без внимания: каждый ребёнок получил сладкий приз, а семилетняя Настенька Никитенко была отмечена спецкубком.