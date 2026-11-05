Более трёх тысяч винтажных игрушек собрала коллекционер из Великих Лук

20:48, 05 ноября 2026, ПАИ

Более трёх тысяч винтажных игрушек включает частная коллекция Ольги Мурашевой. Об этом сама коллекционер, член Союза филокартистов России, рассказала в программе «Лики Лук» в интервью телеканалу «Первый Псковский».

Сейчас у коллекционера одна из главных целей – дособрать набор «Чиполлино»: из 23 фигурок у неё пока только девять.

Игрушки попадают к Ольге самыми разными путями: нередко люди сами находят коллекционера, желая передать украшения в добрые руки.

«Такие игрушки действительно имеют вторую жизнь, попадая ко мне. Потому что они не просто пылятся в коробках, а экспонируются каждый год», – отметила коллекционер.

По её мнению, самый душевный этап в истории игрушки – послевоенный период ХХ века. Именно в эти десятилетия, считает она, в каждую вещь вкладывался особый смысл.

«Для меня, наверное, как для коллекционера самые атмосферные – это 50–60-е годы. Игрушки в то время делались, наверное, как-то по-особенному, с чувством радости», – поделилась эмоциями Ольга Мурашева.