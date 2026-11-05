Более 70 процентов необоснованных проверок бизнеса предотвратили в Псковской области

21:32, 05 ноября 2026, ПАИ

В Псковской области предотвращено 329 необоснованных проверок бизнеса, сообщили ПАИ в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура Псковской области завершила согласование ежегодных плановых проверок бизнеса на 2027 год. Мероприятие проводилось в соответствии с федеральным законодательством о государственном и муниципальном контроле.

В ходе формирования плана контролирующие органы направили 427 предложений – их рассмотрели представители прокуратуры. По итогам проверки 329 предложений (77 %) были отклонены. Среди основных причин отказа – нарушение установленной периодичности проверок, несоблюдение сроков взаимодействия с предпринимателями и необоснованное расширение предмета контрольных мероприятий.