Проблемы псковских педагогов обсудил региональный профсоюз образования

17:14, 22 сентября 2020, ПАИ

Вопросы достойной оплаты труда учителей, дистанционного образования, новые направления социального партнерства и взаимодействие с комитетом по образованию Псковской области обсудили участники торжественного заседания комитета областного профсоюза работников народного образования и науки. Мероприятие состоялось сегодня, 22 сентября, в рамках празднования 30-летия Общероссийского профсоюза образования, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

Участников мероприятия приветствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Несмотря на то что меняются времена, меняются ситуации, у нас остаются общие задачи, - отметила Вера Емельянова. - Это задачи по защите нашей любимой профессии. Методы и формы работы меняются от коллективных действий до переговоров, но профсоюзы идут в ногу со временем. Я приветствую всех членов профсоюза и хочу передать слова благодарности от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за ваш многолетний и достойный труд».

Руководитель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов подчеркнул, что пандемия коронавируса напрямую коснулась педагогов. «Вы такие же герои, как и медики, - сказал он. - Вы работаете с учениками в условиях, опасных для здоровья, формируете любовь к родной стране у молодого поколения. Вы – наши герои».

Председатель Псковского областного профсоюза образования Наталья Горбачева выразила благодарность губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за высокую оценку работы, поблагодарила членов профсоюза за многолетний труд и ответственное отношение к работе. «Мы живем в непростое время. Именно сейчас мы должны быть дружнее, сплотиться под угрозой пандемии, отстаивать интересы педагогов и работников умственного труда», - заключила Наталья Горбачева. В завершение мероприятия состоялось награждение профсоюзного актива.