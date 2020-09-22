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Общество

Народный артист Евгений Князев представил свой моноспектакль «Пиковая дама» в Пскове

Народный артист России, актер академического театра имени Вахтангова (Москва) Евгений Князев 22 сентября выступил с моноспектаклем «Пиковая дама» на Пушкинском театральном фестивале в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Предваряя выступление актера, арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин рассказал о театре имени Вахтангова как «об одном из главных театров России и планеты».

Евгений Князев представил псковскому зрителю не менее захватывающий и комичный спектакль, чем Краснодарский театр, «Пиковой дамой» которого открылся фестиваль 20 сентября.

После выступления артист поблагодарил псковскую публику и признался, что опасался «уехать несолоно хлебавши», сыграв уже не первый спектакль по этому произведению Пушкина. Однако зрители фестиваля были в восторге.

«Гений Пушкина и талант актера! – высказалась женщина после спектакля. – Для меня время прошло как одно мгновение. Я полностью погрузилась в действие».

XXVII Пушкинский театральный фестиваль проходит в Пскове с 20 по 28 сентября. Евгений Князев выступит со своим моноспектаклем также завтра, 23 сентября, в 20:00. С программой Пушкинского театрального фестиваля можно ознакомиться здесь.

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