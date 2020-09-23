В девяти муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика коронавируса
За последние сутки в Псковской области зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусом в девяти муниципалитетах. Такие данные приводит официальный Telegram-канал региона.
Самый большой прирост заболевших наблюдается в Пскове (+9), Великих Луках (+5) и Невельском районе (+4). В Псковском районе еще два человека заразились COVID-19, в Великолукском, Куньинском, Опочецком, Печорском и Порховском – по одному.
Общее число заболевших в Псковской области достигло 5244, побороли коронавирусную инфекцию 3932 пациента, умерли 65.