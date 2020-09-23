Мария Костина из хип-хоп центра «Хоть отбавляй» стала чемпионкой России по брейкингу

22:41, 23 сентября 2020, ПАИ

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21 сентября в Казани прошел Чемпионат и Первенство России по брейкингу. Псковичка Мария Костина из хип-хоп центра «Хоть отбавляй» , стала чемпионкой России по брейкингу в возрастной категории от 11 до 13 лет. Псковское агентство информации расспросило ее, а также создателя команды «Хоть отбавляй» Кристину Кочневу, как проходили соревнования и что дает такая победа.

Изначально соревнования должны были проходить в Москве, но их перенесли в Казань. Команда «Хоть Отбавляй» участвовала в составе 14 человек. Двое человек поехало для того, чтобы поддержать танцовщиков. Участники соревновались между собой в разных возрастных и гендерных (от 7 до 40 лет) категориях. Участвовали команды со всей России, начиная от Калининграда и заканчивая Владивостоком.

Как рассказала Мария Костина, до чемпионата России ей не приходилось участвовать в командных батлах. Еа соревнованияях в Казани девочке пришлось выступать одной, причем в условиях сильной конкуренции.

«Эта победа очень важна для меня, она дает мне уважение и попадание в сборную России», - отметила Мария.

Кристина Кочнева, создатель и хореограф псковского хип-хоп центра «Хоть отбавляй» добавляет, что, для того, чтобы попасть на этот чемпионат, нужно было пройти отборочные туры, которые также были очень сложными: с пятью судьями из разных городов России и с большой конкуренцией. Из тех, кто прошел, сложилась команда первенства России, которая уже продолжила свой путь в Казани.

Кристина Кочнева , которая, к слову, вошла в ТОП - 8 в номинации «Женщины 19 лет и старше», отмечает, что Марии победа дает возможность участвовать на чемпионатах мира и Европы и представлять Россию и Псковскую область.

Теперь хип-хоп команда «Хоть Отбавляй» готовится к международным соревнованиям RUSSIAN OPEN BREAKING CHAMPIONSHIPS, которые будет проводить федерация танцевального спорта 18-19 октября.

Подробнее о команде «Хоть Отбавляй» читайте здесь.