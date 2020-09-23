Более шести тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
За последние сутки в России выявлен 6 431 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
22 сентября в стране зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 750 человек.
Всего по состоянию на 23 сентября в России выявлен 1 122 241 случай заболевания коронавирусом, 923 699 человек выздоровело, 19 799 – умерло.
В Псковской области зарегистрировано 5 244 случая заражения коронавирусом, 3 932 человека выздоровело, 65 – умерло.