Фольклорный фестиваль пройдет в Усвятском районе 26 сентября

18:25, 23 сентября 2020, ПАИ

Традиционный фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой пройдет 26 сентября в 13:00 на родине исполнительницы в деревне Церковище Усвятского района. В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки принять участие в фестивале смогут не все желающие, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном центре народного творчества.

Порядка десяти фольклорных коллективов из Усвятского, Куньинского, Пустошкинского районов и Пскова соберутся перед домом Ольги Федосеевны, где будут исполнять её песни.

По инициативе специалистов Псковского областного центра народного творчества, у дома, где жила Ольга Сергеева, будет размещен памятный баннер со словами благодарности и в знак уважения к выдающейся исполнительнице старинных обрядовых и лирических песен.

Ольга Сергеева родилась 27 сентября 1922 года. Она пела в Союзе композиторов, давала сольные концерты в Ленинграде и часто выступала перед односельчанами. Ее голос звучит в фильмах Андрея Тарковского «Ностальгия» и Лидии Бобровой «Бабуся». Фирма «Мелодия» выпустила две ее пластинки. «Знак русского» — так определил песни Ольги Сергеевой знаменитый кинорежиссер Андрей Тарковский.

Открытию XVI областного фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой будут предшествовать мероприятия, которые пройдут накануне в Центре народного творчества (улица Некрасова, 10 в Пскове).

Так, 24 сентября, в 18:00 состоится презентация буклета фольклорного фестиваля, в котором отражена вся фестивальная летопись, начиная с 2004 года, и продемонстрированы фестивальные сувениры. Участниками мероприятия станут молодежный фольклорный ансамбль «Уграда» и клуб любителей фольклора «Гулы».

25 сентября в 15:00 пройдут прослушивания в рамках областного конкурса исполнителей аутентичной песни.