ФАС получила обоснование оптовых цен на «Арепливир»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила обоснование оптовых цен на лекарство для лечения коронавируса «Арепливир». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
ФАС России в рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарство «Арепливир».
Фармпроизводители пояснили, что препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), поэтому цены на него не подлежат государственному регулированию.
«В случае включения препарата в данный перечень, предельная отпускная цена на него будет зарегистрирована Минздравом России в соответствии с действующими правилами, а ФАС России, в свою очередь, будет проведён соответствующий экономический анализ цен фармпроизводителей», - заключили в ведомстве.
Препарат для лечения коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира фармацевтической компании «Промомед» получил одобрение Минздрава РФ в конце июня. Изначально его применяли только в условиях стационара. В начале текущей недели он появился и в московских аптеках, где его можно приобрести за 12 320 рублей.