0
23:00
14-летняя девочка пропала в Великих Луках
22:41
Мария Костина из хип-хоп центра «Хоть отбавляй» стала чемпионкой России по брейкингу
22:35
В Великих Луках прошёл единый день безопасности дорожного движения
22:11
ФОТОФАКТ: В Пустошке состоялся второй этап учений по ликвидации условной ЧС
21:28
#Опросник ПАИ: псковичи оценили стоимость нового лекарства от COVID-19
20:20
До 23 градусов тепла ожидается в Псковской области 24 сентября
19:39
Артист Александринского театра Николай Мартон выступил в Пскове с моноспектаклем о Вертинском
Еще новости
Общество

ФАС получила обоснование оптовых цен на «Арепливир»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила обоснование оптовых цен на лекарство для лечения коронавируса «Арепливир». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ФАС России в рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарство «Арепливир».

Фармпроизводители пояснили, что препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), поэтому цены на него не подлежат государственному регулированию.

«В случае включения препарата в данный перечень, предельная отпускная цена на него будет зарегистрирована Минздравом России в соответствии с действующими правилами, а ФАС России, в свою очередь, будет проведён соответствующий экономический анализ цен фармпроизводителей», - заключили в ведомстве.

Препарат для лечения коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира фармацевтической компании «Промомед» получил одобрение Минздрава РФ в конце июня. Изначально его применяли только в условиях стационара. В начале текущей недели он появился и в московских аптеках, где его можно приобрести за 12 320 рублей.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

14-летняя девочка пропала в Великих Луках
23 сентября 2020
14-летняя девочка пропала в Великих Луках
Мария Костина из хип-хоп центра «Хоть отбавляй» стала чемпионкой России по брейкингу
23 сентября 2020
Мария Костина из хип-хоп центра «Хоть отбавляй» стала чемпионкой России по брейкингу
В Великих Луках прошёл единый день безопасности дорожного движения
23 сентября 2020
В Великих Луках прошёл единый день безопасности дорожного движения
ФОТОФАКТ: В Пустошке состоялся второй этап учений по ликвидации условной ЧС
23 сентября 2020
ФОТОФАКТ: В Пустошке состоялся второй этап учений по ликвидации условной ЧС
#Опросник ПАИ: псковичи оценили стоимость нового лекарства от COVID-19
23 сентября 2020
#Опросник ПАИ: псковичи оценили стоимость нового лекарства от COVID-19
До 23 градусов тепла ожидается в Псковской области 24 сентября
23 сентября 2020
До 23 градусов тепла ожидается в Псковской области 24 сентября
Артист Александринского театра Николай Мартон выступил в Пскове с моноспектаклем о Вертинском
23 сентября 2020
Артист Александринского театра Николай Мартон выступил в Пскове с моноспектаклем о Вертинском
Какие болезни ухудшают прогнозы пациентов с коронавирусом
23 сентября 2020
Какие болезни ухудшают прогнозы пациентов с коронавирусом

Идет загрузка...