ФАС получила обоснование оптовых цен на «Арепливир»

20:28, 23 сентября 2020, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила обоснование оптовых цен на лекарство для лечения коронавируса «Арепливир». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ФАС России в рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарство «Арепливир».

Фармпроизводители пояснили, что препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), поэтому цены на него не подлежат государственному регулированию.

«В случае включения препарата в данный перечень, предельная отпускная цена на него будет зарегистрирована Минздравом России в соответствии с действующими правилами, а ФАС России, в свою очередь, будет проведён соответствующий экономический анализ цен фармпроизводителей», - заключили в ведомстве.

Препарат для лечения коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира фармацевтической компании «Промомед» получил одобрение Минздрава РФ в конце июня. Изначально его применяли только в условиях стационара. В начале текущей недели он появился и в московских аптеках, где его можно приобрести за 12 320 рублей.