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Общество

Новый защитник считает, что прежний адвокат оказывал давление на Ефремова

Новый адвокат актера Михаила Ефремова Роман Филиппов уверен, что Эльман Пашаев,  лишенный адвокатского статуса из-за нарушения сотрудничества с актером, осужденным на восемь лет по делу о смертельном ДТП, оказывал давление на своего клиента в ходе судебного процесса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Давление на Ефремова... со стороны защитника Пашаева Эльмана... недопустимо и не соответствует Кодексу профессиональной этики адвоката, что, в свою очередь, фактически привело к лишению подзащитного Ефремова Михаила Олеговича права на защиту», — заключил адвокат.

В этой связи Филиппов просит смягчить приговор, вынесенный актеру.

Пашаева лишили адвокатского статуса за нарушения в ходе процесса по делу Ефремова 18 сентября.

 

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