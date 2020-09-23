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Общество

14-летняя девочка пропала в Великих Луках


Фото: Луки.ру

В Великих Луках разыскивается 14-летняя Анжелика Земенкова, сообщает Луки.ру со ссылкой на соцсети. 

Проживающая на улице Вокзальной девочка 23 сентября не вернулась домой из школы.

Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией, просят обращаться по телефонам полиции: 02 или телефон дежурной части (81153) 5-27-94

«Да чтож такое-то. Прям какая-то чёрная дыра. Куда ж они все пропадают», - отметили в комментариях под публикацией.

22 сентября в деревне Плаксино Великолукского района пропал 56-летний Александр Гудков

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