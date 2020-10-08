Какие вопросы задавали юристам псковичи на самоизоляции и зачем нужно «удаленное волонтерство» - в интервью Семена Никонова

10:34, 08 октября 2020, ПАИ

О деятельности некоммерческих организаций в регионе, их источниках финансирования, социальных услугах и «удаленном волонтерстве» в проекте ПАИ-live рассказал директор Центра устойчивого развития Псковской области Семен Никонов.

«Удаленное волонтерство»

- Поговорим не про коронавирус, хотя каждая наша вторая тема связана с этой пандемией. Сегодня мы поговорим о волонтерстве. Семен, я знаю, что ваша организация заканчивает большой проект, который назывался «удаленное волонтерство». Как ни крути, мы так или иначе все равно вспоминаем тему коронавируса. Проект тоже был вынужденно адаптирован к эпидемиологической ситуации. Это так?

- Да, действительно. Мы начинали реализацию этого проекта с 1 мая этого года, в самый разгар пандемии. Сейчас было последнее мероприятие. Назвали мы его именно «удаленное волонтерство», поскольку нельзя было проводить офлайн-мероприятия в это время, а потребность в правовой помощи гражданам возросла. В рамках проекта мы привлекали юристов, адвокатов, которые давали правовые консультации и раскрывали правовые темы. Всего у нас было 10 встреч, которые прошли в режиме онлайн, в пресловутом Zoom. Партнерами в рамках этого проекта выступали различные организации: библиотеки, общественные организации, просто сообщества, в чьих группах «ВКонтакте» мы вели трансляции. Это был наш первый опыт взаимодействия. Мы поняли, что это хорошая штука для расширения аудитории, которая могла бы посмотреть видеоконсультации.

- Вашими волонтерами были эксперты, которые проводили видеоконсультации?

- Сначала была видеолекция, а потом после нее каждый зритель мог задать вопрос на интересующую его тему, даже не по теме, спросить то, что его волнует. Для примера скажу, у нас были такие темы, как административные правонарушения в период коронавируса.

- Что мне будет за отсутствие маски?

- Это была самая актуальная тема в мае, потом социальные выплаты и пособия, которые полагались и полагаются гражданам во время пандемии. Были темы, связанные с домашним насилием, потому что, к сожалению, домашнее насилие во время пандемии увеличилось.

- Вы привязывались к повестке, которая была актуальна на тот момент.

- Да. Кредиты и займы. Люди стали брать больше кредитов во время карантина. Недавно была тема, как избежать взыскания долгов.

- Под завершение, как правильно взять кредиты и займы, а последний, как избежать.

- К сожалению, выписываются судебные приказы, когда человек о них не знает и вовремя не обжаловал, а к нему уже стучатся приставы домой. Что делать в этой ситуации? Естественно, мы не обошли тему ЖКХ, вечную тему. Платить или не платить, отсрочки по коммунальным платежам, которые предоставляет правительство.

- Какая из тем пользовалась наибольшим спросом?

- Наибольшим спросом пользовалась тема - как не стать жертвой мошенников. И ЖКХ. В основном эти темы.

Онлайн-режим и его минус

- На ваш взгляд, в каком формате работать удобнее? Очно или все-таки в онлайне? Почему спрашиваю, потому что многие говорят, что удобно вот так вот в зуме, скайпе в онлайне. Аудитория больше, возможность задать вопрос сохраняется, эффективность работы повышается.

- Полгода работая в таком режиме, мы поняли, что идеальным вариантом было бы все-таки комбинированно: и офлайн, и онлайн. Когда у человека есть возможность задать вопрос вживую, всегда вопросов больше, чем когда встреча онлайн. Онлайн бывает, что и нет вопросов. Вроде человек подключился, но мы не знаем, смотрит он или нет. Видеозапись сохраняется, и он может вернуться к ней потом, была ли эта информация ему полезна или нет? Отсутствие обратной связи - это самая плохая штука в этой истории.

- Как вы привлекали аудиторию к трансляциям, как о них можно было узнавать?

- Мы делали традиционные рассылки, у нас есть база данных, в ней больше 2000 адресов. Естественно, мы публиковали в соцсетях и доносили информацию через средства массовой информации. Наш опыт взаимодействия по разным тематикам с различными группами принес свой результат. Например, про соцгарантии мы делали трансляцию в группе «ВКонтакте» Детского фонда, у них 10 тысяч подписчиков. У нас уже 2000 просмотров этого ролика. Мы бы никогда не достигли такого эффекта, просто транслируя эту информацию в зум. Мы считаем, такая комбинация принесла успех. Причем там аудитория была именно целевая и мотивированная.

- Откуда вы брали ваших экспертов? Почему решили, что именно этот эксперт будет сегодня говорить на вот эту тему?

- Конечно, нас к этому сподвиг многолетний опыт. Потому что темы были актуальны и до этого. За время существования нашей организации мы нарастили пул экспертов, которые согласились ими стать уже в рамках этого проекта. Естественно, нам помог наш давний партнер - Псковское региональное отделение «Ассоциация юристов», которое тоже обладает большим пулом экспертов. Проблем с поиском компетентных, грамотных людей у нас не возникло.

- Эти люди обязательно юристы?

- В принципе нет, необязательно. Это люди, которые имеют компетенции в той или иной сфере, но в основном это были юристы.

- Была какая-то обратная связь? Когда люди говорили, что всё здорово, но нам не хватает вот такой темы и вот такой?

- Мы специально не закрыли две последние темы, думали, что поступит такой запрос, который бы сподвиг нас включить ее. В принципе, так и случилось, тема о долгах была комбинированная. Потому что, действительно, с 1 сентября у нас вступил в силу закон о несудебном банкротстве, об этом многие стали говорить и тема стала живой. Оказывается, можно воспользоваться услугами нотариуса через депозит у нотариуса и погасить долг, что тоже является новой информацией.

- Вообще непонятные вещи говорит для меня Семен: депозит, нотариус, долг погасить.

- У вас есть шанс посмотреть нашу запись, которую мы в скором времени разместим на сайте Центра устойчивого развития. Там находятся все 10 записей, их можно посмотреть. Сама жизнь подсказала нам эти темы.

- Нет ощущения, что аудитория, которая смотрела видеоконсультации, все-таки маленькая и надо ее как-то расширять?

- Хотелось бы больше, конечно. Все-таки с помощью трансляции в соцсети «ВКонтакте» мы ее расширили. Но нет предела совершенству и надо подумать, каким образом можно еще больше расширить нашу аудитории, за счет каких ресурсов.

Зонтичный охват и горизонтальные связи

- Темы, о которых вы говорили, не региональные, а глобальные, российские, о них можно говорить не только на территории нашего региона, но и всей страны. У ваших коллег есть какая-то связь, зонтичный охват, горизонтальные связи с другими подобными организациями в регионах, которые могли бы ваши лекции брать и транслировать у себя и наоборот?

- Да, у нас есть сеть ресурсных центров для некоммерческих организаций, их больше 50 по всей стране. Мы обмениваемся информацией и тоже посылали информацию коллегам в другие регионы. У нас нет зонтика на федеральном уровне. Есть горизонтальные связи, и в рамках этих связей мы обмениваемся информацией.

- Мы напомним, что Центр устойчивого развития - это один из ресурсных центров НКО. Правильно?

- Да, у нас в регионе.

Ни в чем себе не отказывать

- Лет 20, если не больше, говорится о необходимости ресурсных центров. И каждый раз проблема, что ресурсный центр создается, а его услугами пользуются из 100% некоммерческих организаций только 10% или 5%. Эта ситуация как-то с годами меняется? У нас активных НКО становится больше или они просто исчезают и появляются другие?

- В регионах становление ресурсных центров было разным. Есть практика, когда они становились бюджетным учреждением и финансировались из бюджета, прямое бюджетное финансирование. Есть другой пример, Псковская область является таковым, когда на базе существующей некоммерческой организации ей давалась субсидия, грант. Наша организация реализует очередной этап этого гранта, направленный на поддержку некоммерческих организаций Псковской области. Субсидия очень маленькая, 500 тысяч рублей на два года. Можно ни в чем себе не отказывать.

- Надо понимать масштаб, сколько у нас в регионе существует НКО?

- По последним данным - 1080.

- Получается полмиллиона рублей, 250 тысяч рублей в год на условную поддержку активных 100-200 некоммерческих организаций. Действительно небольшие деньги. В чем заключается ресурсная помощь, помимо юридических консультаций?

- Есть классический набор услуг, которые предоставляет ресурсный центр: информационная, консультационная и правовая юридическая поддержка. Самые востребованные услуги - это написание заявок, социальное проектирование - с которыми обращаются некоммерческие организации.

- У меня есть идея, напишите за меня проект.

- Либо у меня есть организация, хочу получить грант. Другая история. Хочу получить грант, давайте зарегистрируем НКО.

- Это просто попытка на халяву воспользоваться чужими ресурсами.

- Да, мы начинаем крутить таких людей, зачем им это нужно, может быть, вы вообще хотите ИП создать и НКО вам не нужно? Возможно, вступите в коллаборацию с другими организациями и напишите совместный проект. Мы рассказываем о степени ответственности при регистрации. Зарегистрировать - одна история, отчетность - другая история. Должны понимать, что это стоит денег, многие НКО на этом ломаются. На первом году жизни не получилось получить грант, пожертвование, поддержку, на которую рассчитывал, и начинается этап осознания, что ты один на один с этой организацией и надо что-то делать с ситуацией.

5 миллионов на год

- Как много таких людей, которые на развилке что-то делать принимают решение: а) прекратить эту историю, закрыть НКО и расстаться навсегда с ней; б) те, кто прикладывает все-таки усилия, начинают суетиться, писать заявки, обращаются к вам за помощью?

- За последнее время таких инициатив стало больше. Связано это с тем, что у нас был создан проектный офис «Команда 2018». Пошла информационная волна, людей, которые хотели воспользоваться поддержкой, стало больше.

- Финансовая поддержка из регионального и федерального бюджета за несколько лет увеличилась кратно.

- Финансовая поддержка из федерального бюджета увеличилась, а из регионального как было 5 миллионов, так и осталось. На протяжении 10 лет у нас не увеличивается региональный грантовый пул. А количество некоммерческих организаций и инициатив увеличивается.

- На самом деле, сумма, может быть, и не критично важна, 5 миллионов или 10, по моим ощущениям качество проектов, которые НКО реализует в нашей Псковской области, за вот эти деньги все равно увеличивается. Увеличивается количество НКО, которые становятся получателями федеральных средств, а это уже совершенно иной уровень ответственности и качества проектов.

- У нас много организаций, которые никогда не получали гранты и субсидии, получают первый грант - президентский. Их стало много за последнее время. В различных сферах, и в культуре, и в спорте. Это радует. Появляются ресурсные центры в районах. В Великих Луках и районных центрах инициатив стало больше, они, может быть, еще не оформлены как некоммерческие организации, но инициативные люди есть, которые могли бы двигать дальше эту историю.

Как выглядит социальная услуга от НКО

- Какие есть незанятые ниши в Псковской области для деятельности некоммерческих организаций?

- Мы плотно занялись темой социальных услуг. Преломление деятельности НКО через услугу - это важный момент. Многие согласятся. Если мы сейчас выйдем и зададим вопрос горожанину, знает ли он некоммерческие организации, какие может назвать и чем они полезны для общества и для него конкретно, то услышим в лучшем случае 2-3 названия. И всё. Человек еще не чувствует конкретной помощи от некоммерческой организации.

- Они могут являться получателями этой помощи, но просто не всегда ассоциируют это с тем, что ее оказывают НКО.

- Многие НКО сами не осознают, что оказывают помощь как социальную услугу. Звоним бабушкам по вечерам, а это оказывается социальная услуга. Бабушка чувствует себя нужной, важной, и ей есть с кем поговорить. У нас в очередном проекте будет рассказываться про это.

- Я подумал, когда вы звоните своему начальнику или подчиненному, вы оказываете социальную услугу. Они чувствуют себя нужными.

- Начальник тоже должен чувствовать себя нужным, ему скучно в кабинете. Мы хотим поговорить об этом. Через социальные услуги, через понятные каждому гражданину услуги, НКО будут выходить из тени и их деятельность будет более понятна человеку. Человек думает, как решить проблему, когда он сталкивается с ней. Есть часть людей, которая осознанно интересуется деятельностью некоммерческих организаций, осознанно волонтерит. Такой процент есть, но он откровенно небольшой. Необходимо расширить этот круг волонтеров, помощи и доверия к некоммерческим организациям. К сожалению, много случаев, когда федеральные и региональные СМИ говорят, что вот есть мошенники в некоммерческих организациях. Такие случаи есть. В регионе скандальных случаев не было. Но общее доверие все равно очень низкое. Рассказывая людям о деятельности некоммерческих организаций и о пользе, которую они приносят, можно создать это самое доверие.

Вечная проблема с деньгами

- Ровно эти же слова слышал из разных уст и 10, и 15 лет назад. Проблема во времени не меняется никак, согласишься?

- Истории некоммерческих организаций у нас в стране 25 лет. С принятия закона в 1993 году. В исторической парадигме прошло не очень много времени. Советские некоммерческие организации были достаточно централизованные, но таких инициатив, как сейчас, не было. Мы строим новую историю этих некоммерческих организаций практически с нуля. Мы, естественно, переживаем нормальный возрастной кризис. Если мы начнем говорить об источниках финансирования НКО, то упремся, что они достаточно ограничены.

- За последний десяток лет произошла революция. Когда раньше создавали НКО, то рассчитывали, как правило, на зарубежные источники информации. Сейчас абсолютно иная трансформация, финансирование и получение грантов происходит в первую очередь из российских, федеральных, муниципальных и региональных источников. Это определенная трансформация на рынке в некоммерческой сфере.

- За последнее время источников стало больше на различных уровнях. Самый известный - это президентский грант, который выдает огромное количество денег и поддерживает НКО. Региональные субсидии есть и в Пскове, даже имеются муниципальные субсидии. Есть частные пожертвования, частные фонды, которые финансируют различные инициативы. Зарубежные источники нас покинули по тем или иным причинам. Замещение российскими источниками недостаточное. Если бы мы больше развивали, в том числе частную филантропию, это способствовало бы большей устойчивости местных инициатив. Над этим надо подумать. Понятно, что в период кризиса - это мечта, в период кризиса бизнес не склонен жертвовать.

«Щедрый вторник»

- Интересное рассуждение, некоторые считают, что как раз в период кризиса филантропия развивается больше и бизнес склонен оказывать поддержку населению. Но не осознают, что это и есть филантропство, меценатство, а не просто помог бабушке.

- С этой историей мы сталкиваемся часто, каждый год во время акции «Щедрый вторник». Мы исторически являемся региональным координатором и партнером федеральных организаций, которые это делают. И когда приходишь к людям и просишь их поучаствовать в очередной акции «Щедрый вторник», напомню, что он будет 1 декабря, это вторник, человек говорит - нет, это должна быть тихая помощь. Мы говорим, что это должна быть не тихая помощь, а чтобы люди знали о сопричастности, что таких людей, оказывающих помощь, много. Ты не должен кричать о себе, сколько ты там нулей дал. А показать, что людей, которые оказывают помощь, много и она разная. В этом году хотим призвать инициативы из Пскова и области поучаствовать в «Щедром вторнике», чтобы этих инициатив и людей, оказывающих помощь, стало больше. Действительно, во вторник пожертвований и помощи много. По статистике, людей, которые жертвуют, в этот день больше.