Волышово как личная трагедия: 12 километров вслед за бабушкой спустя 70 лет

15:41, 25 сентября 2020, ПАИ

В псковской глубинке есть островок позапрошлой эпохи – усадьба графа Строганова XVIII–XIX веков. Оказываешься перед руинами – и воображение дорисовывает статуи грифонов, охраняющие вход в барский дом. Заходишь внутрь – и, глядя на облупившиеся стены, обвалившийся потолок и заколоченные окна, фантазируешь: вот шумят роскошные платья графинь и княжон, звенят бокалы, играет музыка...

15 лет подряд петербурженка с псковскими корнями Екатерина Иванова посещает руины Волышово. Она называет усадьбу «своим местом», потому что в ней не только история страны, но и история ее семьи. В этом имении еще полвека назад размещалась средняя школа, в которую ходила ее бабушка Зинаида Васильевна. В этом году девушка прошла те самые 12 километров из деревни Тимошкино в усадьбу графа Строганова – путь, по которому когда-то, 70 лет назад, ходила в школу ее бабушка.

Школа-интернат в старинном особняке

Екатерина Иванова живет в Петербурге, работает в информационном агентстве, а в свободное время – путешествует по заброшенным дворянским гнездам. В детстве она каждое лето навещала бабушку Зину, которая жила в деревне Тимошкино Дедовичского района вблизи Волышово.

Маленькая Катя всегда любила слушать бабушкины истории о молодости, об ушедшем веке. Зинаида Васильевна рассказывала внучке о танцах под гармошку, о нарядах, о вечеринках, о забытом барском доме Протопопова в поселке Дубровка, но почему-то никогда не говорила о Волышово.

Однажды, совершенно случайно, когда нашей героине было девять или десять лет, она увидела в местной газете большую заметку с фотографиями о таинственном и манящем Волышово.

– Ой, бабушка, смотри, это оказывается рядом! Совсем рядом есть громадная заброшенная усадьба! - воскликнула девочка.

– Ну да, а что такого? Я там училась, - как ни в чем не бывало ответила Зинаида Васильевна.

Малышка была поражена. Среди ребят всегда ходили страшилки про небольшой барский дом Протопопова, малышня со страхом и любопытством обследовала «заброшку». А тут целая усадьба с десятками построек!



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.









Зинаида Васильевна рассказала, что в среднюю школу в 1950-х она пошла уже не в Тимошкино, а в Волышово – в ту самую усадьбу графа Строганова (в советское время там была школа-интернат). Школьники из Тимошкино и соседних деревень каждый день преодолевали по 12 километров. Ребятня собиралась большой компанией и с песнями, с шутками отправлялась в Волышово.

«Будучи мелкой и, конечно, желая найти приключения, я загорелась идеей. Моя подруга меня поддержала, и мы решили навестить графский особняк», - поделилась Екатерина. Но визит в усадьбу у девочек как-то не складывался: с осени по весну они учились в городе, а в деревне были и другие развлечения.

Спустя пару лет девочка все-таки побывала в усадьбе, но сначала она очутилась там во сне, в пугающем и даже мистическом.

Мистический визит

«Однажды весной, мне было тогда лет 11-13, помню, мне приснился странный сон. Я выбредаю из какого-то леса и вижу разные здания. Я отчетливо распознаю, что пахнет горелым. Смотрю: большое, красивое двухэтажное здание, и вот оно как будто бы обгорело. Я иду дальше: запах горелого сменяется запахом навоза. Я поднимаю глаза и вижу какое-то помещение: там такие дверцы деревянные, и они раскачиваются. Я заглядываю внутрь и вижу как будто стойло, сено. Тогда я не поняла, что это за помещение. Я дохожу до какой-то остановки и прошу бабушек: «Расскажите, где я нахожусь?». А они отвечают: «Так ты же в Волышово!» - «А там что находится?» - «А это усадьба Строгановых», - говорят они. А ведь я ни разу в жизни не видела раньше эту усадьбу, кроме как на той маленькой фотографии в заметке», - поделилась Екатерина Иванова.

Уже летом девочка на пару с подругой отправилась в Волышово. Тогда она поняла, что во сне уже побывала не только у графского дома, но и в конюшне. «Я ведь не знала, что там есть конюшня. Граф Строганов разводил породистых лошадей, и в советское время там оставался конезавод. Мы подошли к конюшне, там были открыты двери, и они, заразы, раскачивались. У меня мурашки по спине побежали. Это удивительное совпадение», - вспоминает собеседница.

Девочку поразило то, что она увидела. Заброшенное здание с мраморной лестницей, сохранившейся лепниной, уникальным паркетом, плафонами. «Ты читаешь сказки, смотришь фильмы – и тут это оказалось вживую перед тобой. Я влюбилась в усадьбу, я стала о ней читать, изучать ее историю и ездить туда каждый год. Именно с нее началось мое увлечение заброшенными усадьбами», - поделилась девушка.

Ветеран борьбы со временем

Зинаида Васильевна, рассказывая внучке о школьном времени, не придавала особого значения размещению школы в старинном особняке, не задумывалась о том, что становится частью истории. Конечно, дети восхищались красотой и стариной здания, но школа есть школа.

Сейчас же Екатерина исследует «заброшки» с совсем другим настроением. «Я приезжаю и все время представляю, как тут было раньше. Смотрю на лестницу и представляю, какие были ковры, какие были чугунные перила этой лестницы. Потом вдруг возвращаюсь к тому, что сейчас. Идешь по залам, и кажется, что слышишь шорох платьев, играет музыка, стучат вилки о тарелки, чокаются бокалами. И ты гуляешь и потихоньку сам себе дорисовываешь эту картинку, как было раньше… Когда было другое поведение, другие порядки», - объяснила она.



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.



Фото: Екатерина Иванова.











































Кстати, Зинаида Васильевна рассказывала внучке, что уже тогда мраморная лестница была в аварийном состоянии, и детей просили подниматься по другой.

В 2003 году юная следопытка фотографировала то, что осталось от имения, на пленочный фотоаппарат. Сейчас Екатерина Иванова ведет свой блог в Instagram (@i1ova), где рассказывает о судьбе бывших дворянских усадеб в Ленобласти и о родном Волышово: «Я люблю фотографию. Я ставлю цель сфотографировать и показать не просто развалины. А показать, что это здание с историей. Оно, по-своему, ветеран. Ветеран борьбы со временем».

В Волышово Екатерина ездит как минимум раз в год. «Я каждый раз еду, чтобы сделать фотографии и посмотреть, что там осталось. И каждый раз это очень грустно. Каждый раз я думаю: «Нет, нельзя больше сюда приезжать. Только расстраиваешься». Но снова возвращаюсь», - рассказала петербурженка.

Два года назад в Волышово случился пожар, второй этаж полностью сгорел. Для Екатерины это была личная трагедия. И все равно каждый год она приезжает в бабушкин дом, а оттуда едет Волышово. В этом году она пешком прошла 12 километров по пути из Тимошкино в усадьбу Строганова, как когда-то ходила в школу ее бабушка. «Наверное, я мазохист, раз каждый год возвращаюсь сюда. Но это как с людьми - если твое, то любишь и ценишь любым», - утверждает Екатерина.

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Что сегодня с усадьбой Волышово? На реконструкцию объекта культурного наследия федерального значения – усадьбы Васильчиковых-Строгановых Волышово – необходимо более 6,5 миллиардов рублей.

Летом 2018 года графский дом загорелся. Огонь полностью уничтожил второй этаж. После пожара губернатор Михаил Ведерников взял на контроль проблему спасения усадебного комплекса. Противоаварийные работы здесь планируется завершить к ноябрю этого года. Дальше усадьбу законсервируют.

Каждый год на территорию бывшего дворянского гнезда приезжают добровольцы. Сейчас группа инициативных людей пытается на пожертвования восстановить Домик волонтера, где бы могли останавливаться все желающие помочь усадьбе. Сбор средств на ремонт крыши продолжается на краудфандинговой платформе planeta.ru.