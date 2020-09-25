Останки семи человек обнаружили на месте массового расстрела жителей под Псковом

08:47, 25 сентября 2020, ПАИ

Останки семи человек подняли на месте массового расстрела мирных жителей под Псковом в районе бывшего салотопного завода. Об этом рассказал директор фонда «Достоверная история», историк Юрий Алексеев на своей странице в Facebook.

В настоящее время останки шести человек направлены в Следственный комитет, останки ещё одного погибшего готовятся к передаче следователям. Историк предполагает, что расстрелянные — мирные жители, которые были арестованы карательными отрядами и содержались в тюрьмах на территории Пскова. Затем по ним было принято решение о расстреле.

Поисковые работы проводятся в рамках проекта «Без срока давности».

Псковская область присоединилась к проекту поискового движения России «Без срока давности» в июле 2019 года.

Проект «Без срока давности» призван рассказать о военных преступлениях нацистов на оккупированных территориях и увековечить память мирного населения, погибшего во время Великой Отечественной войны.

Познакомиться с рассекреченными архивными документами о преступлениях против мирного населения, которые УФСБ России по Псковской области передало в Государственный архив региона, можно здесь >>>