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Общество

Останки семи человек обнаружили на месте массового расстрела жителей под Псковом

Фото со страницы Юрия Алексеева в Facebook.

Останки семи человек подняли на месте массового расстрела мирных жителей под Псковом в районе бывшего салотопного завода. Об этом рассказал директор фонда «Достоверная история», историк Юрий Алексеев на своей странице в Facebook.

В настоящее время останки шести человек направлены в Следственный комитет, останки ещё одного погибшего готовятся к передаче следователям. Историк предполагает, что расстрелянные — мирные жители, которые были арестованы карательными отрядами и содержались в тюрьмах на территории Пскова. Затем по ним было принято решение о расстреле.

Фото со страницы Юрия Алексеева в Facebook.

Поисковые работы проводятся в рамках проекта «Без срока давности». 

Фото со страницы Юрия Алексеева в Facebook.

Псковская область присоединилась к проекту поискового движения России «Без срока давности» в июле 2019 года.

Проект «Без срока давности» призван рассказать о военных преступлениях нацистов на оккупированных территориях и увековечить память мирного населения, погибшего во время Великой Отечественной войны.

Познакомиться с рассекреченными архивными документами о преступлениях против мирного населения, которые УФСБ России по Псковской области передало в Государственный архив региона, можно здесь >>>

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