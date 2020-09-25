За лучшее фото фонтана псковичам дадут годовой абонемент в филармонию

09:38, 25 сентября 2020, ПАИ

За лучшее фото фонтана-лилии в дендропарке псковичам дадут годовой абонемент в филармонию, об этом в своем Instagram сообщила Псковская областная филармония.

«Место для романтических встреч и не только #лилияПсков. Ждём ваши красивые фото фонтана с тэгом #лилияПсков, автор лучшего фото получит годовой̆ абонемент в филармонию на все концерты. И да, красота спасет мир», - отметили организаторы.

Для участия в конкурсе необходимо выложить фото с тегом #лилияПсков, отметить @bkz_pskov или отправить фото на аккаунт.

Напомним, что фонтан в форме лилии является первым в Псковской области. Торжественный запуск состоялся на заключительном концерте фестиваля классической музыки «Музыка на воде».

Время работы фонтана: четверг-воскресенье с 20:00 до 22:00.