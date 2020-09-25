Главы районов получают информацию о происшествиях через минуту

10:28, 25 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области благодаря службе 112 главы районов получают информацию о происшествии уже спустя минуту. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

Информацию о происшествиях, которая поступает в службу 112, передают в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС), и муниципалитет сразу же начинает отрабатывать ЧП. «Раньше, когда у нас происходили аварии, главы районов могли узнать информацию, например, из СМИ, а сейчас глава может узнать о происшествии в муниципалитете в течение минуты, если правильно выстроена работа ЕДСС, 112 и муниципалитета», - отметил Денис Матвеев.

Кроме того, о чрезвычайных ситуациях становится известно и руководству Псковской области, поскольку вся статистика стекается в штаб – ситуационный центр. Ранее вся информация аккумулировалась только в МЧС.