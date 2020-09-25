В новогодние праздники псковичи звонят в 112 до 15 тысяч раз в сутки

10:43, 25 сентября 2020, ПАИ

В новогодние праздники число звонков в 112 в Псковской области может доходить до 12-15 тысяч в сутки. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

В среднем псковичи звонят по единому номеру экстренных служб от одной до двух тысяч раз в день. Некоторые из вызовов являются ложными, но специалисты все равно должны их обработать. «Большой процент ложных вызовов – это дети. Не обязательно, что они звонят специально. Бывает, играют с телефоном и случайно звонят. Ложные вызовы, действительно, мешают операторам: идет сбой с точки зрения общей информационной статистики, это нагрузка на работников», - сказал спикер.

Денис Матвеев отметил, что за ложные вызовы есть административная ответственность, но, по мнению эксперта, стоит чаще проводить профилактическую работу с родителями, чтобы минимизировать количество звонков от детей.

Кроме того, гость эфира добавил, что в службе 112 могут определить местоположение звонившего.