Матвеев: Гдовский район – самый проблемный с точки зрения цифровизации

11:40, 25 сентября 2020, ПАИ

Гдовский район является самым проблемным с точки зрения установки вышек сотовой связи. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

Спикер отметил, что власти получают большое количество жалоб от жителей, но, несмотря на отработанный администрацией алгоритм действий, без помощи главы района установить вышку не получится. «Без помощи главы не найти участок, стройку нельзя провести, пока не проведешь собрание. Есть такие случаи: приезжает оператор и просто ставит вышку. А там через два метра один дом стоит, через три метра – другой. И людей это не устраивает. И это работа главы: сделать так, чтобы все всех устраивало», - заявил Денис Матвеев.

По подсчетам эксперта, в регионе необходимо установить 90 вышек, чтобы на 100 процентов закрыть 4G по региону. «Мы с мертвой точки сдвинулись за два года, теперь вопрос только в региональных и федеральных средствах, которые будем привлекать в рамках нацпроета «Цифровая экономика», - отметил гость эфира.

Ранее новую вышку уже установили в Красногородском районе. До конца года они появятся также в Пушкиногорском и Дновском районах.