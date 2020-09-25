0
23:36
Кабаре абсурда: московский театр показал псковичам, что они слегка из Магадана
23:08
Почему лечить уши теперь нестрашно - интервью с Аркадием Гохманом и Натальей Гусевой
21:31
Подведены итоги первого дня рабочей поездки псковской делегации в Беларусь
20:24
До 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 сентября
17:57
Что нельзя выкидывать в мусоропровод, рассказали в «Экопроме»
17:21
Псковская область договорилась о сотрудничестве в турсфере с тремя регионами
16:42
Елена Полонская: Прошедшая сессия гордумы была не нервной и предсказуемой
Еще новости
Общество

Матвеев: Гдовский район – самый проблемный с точки зрения цифровизации

Гдовский район является самым проблемным с точки зрения установки вышек сотовой связи. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

Спикер отметил, что власти получают большое количество жалоб от жителей, но, несмотря на отработанный администрацией алгоритм действий, без помощи главы района установить вышку не получится. «Без помощи главы не найти участок, стройку нельзя провести, пока не проведешь собрание. Есть такие случаи: приезжает оператор и просто ставит вышку. А там через два метра один дом стоит, через три метра – другой. И людей это не устраивает. И это работа главы: сделать так, чтобы все всех устраивало», - заявил Денис Матвеев.

По подсчетам эксперта, в регионе необходимо установить 90 вышек, чтобы на 100 процентов закрыть 4G по региону. «Мы с мертвой точки сдвинулись за два года, теперь вопрос только в региональных и федеральных средствах, которые будем привлекать в рамках нацпроета «Цифровая экономика», - отметил гость эфира.

Ранее новую вышку уже установили в Красногородском районе. До конца года они появятся также в Пушкиногорском и Дновском районах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Подведены итоги первого дня рабочей поездки псковской делегации в Беларусь
25 сентября 2020
Подведены итоги первого дня рабочей поездки псковской делегации в Беларусь 1
До 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 сентября
25 сентября 2020
До 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 сентября
Что нельзя выкидывать в мусоропровод, рассказали в «Экопроме»
25 сентября 2020
Что нельзя выкидывать в мусоропровод, рассказали в «Экопроме»
Псковская область договорилась о сотрудничестве в турсфере с тремя регионами
25 сентября 2020
Псковская область договорилась о сотрудничестве в турсфере с тремя регионами
Елена Полонская: Прошедшая сессия гордумы была не нервной и предсказуемой
25 сентября 2020
Елена Полонская: Прошедшая сессия гордумы была не нервной и предсказуемой
Что в округе тебе моем – глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live
25 сентября 2020
Что в округе тебе моем – глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live
Михаил Ведерников положительно оценил опыт внедрения инновационных технологий на сельхозпредприятии в Витебской области
25 сентября 2020
Михаил Ведерников положительно оценил опыт внедрения инновационных технологий на сельхозпредприятии в Витебской области
Корреспондент ПАИ стала экспертом Школы межэтнической журналистики
25 сентября 2020
Корреспондент ПАИ стала экспертом Школы межэтнической журналистики

Идет загрузка...