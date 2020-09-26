Михаил Ведерников о фестивале-ярмарке тружеников села «Дажынкі – 2020»: Такие мероприятия развивают инфраструктуру

13:42, 26 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который возглавляет псковскую делегацию в Белоруссии, посетил в Витебске фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі – 2020». Глава региона отметил, что такие мероприятия – не только национальный праздник, но и возможность развить инфраструктуру, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Очень рад, что сегодня по приглашению председателя Витебского исполнительного комитета Николая Шерстнева у меня появилась возможность увидеть это лично. Очень хорошие впечатления, действительно большой праздник. На фестивале представлено много интересной техники и решений заводов, которые располагаются на территории Белоруссии. Мы тоже для себя некоторые моменты взяли, обязательно их проработаем, возможно, дополнительные точки сотрудничества ещё найдем», – отметил Михаил Ведерников и добавил, что остался впечатлен показательными выступлениями МЧС.

Губернатор Псковской области напомнил, что фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі – 2020» проводится во всех районах Белоруссии. «Выбирается район, мероприятие готовится на протяжении трёх лет, а так как и у вас и у нас районам не всегда хватает денег, то такие мероприятия – хорошая возможность сосредоточить усилия и в течение трёх лет привести в порядок дороги, инфраструктуру и основные объекты, подарить людям не только национальный праздник в течение дня, но и оставить много объектов инфраструктуры, которыми люди будут пользоваться долгие годы», – заключил Михаил Ведерников.

Ежегодный фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі – 2020» открылся с возложения венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с председателем Витебского исполнительного комитета Николаем Шерстневым и председателем Витебского областного совета депутатов Владимиром Терентьевым почтили память павших в годы Великой Отечественной войны.