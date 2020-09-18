Художник по костюмам фильмов Алексея Балабанова представит свои работы в Пскове

11:19, 18 сентября 2020, ПАИ

Под финал Пушкинского театрального фестиваля 26 сентября в 17:00 в галерее «ЦЕХ» при Псковском театре драмы откроется выставка Надежды Васильевой – одного из лучших российских художников по костюмам. На выставке будут представлены костюмы к новому российскому кинофильму «Конёк-Горбунок», премьера которого намечена на октябрь 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Надежда Васильева работает в кино уже более 35 лет. Свой творческий путь она начала на киностудии «Ленфильм» в 1984 году. Список фильмов, в которых Надежда Васильева участвовала в качестве художника по костюмам или художника-постановщика, насчитывает более тридцати названий, в числе которых большинство фильмов Алексея Балабанова («Про уродов и людей», культовые «Брат» и «Брат-2», «Груз 200» и другие), а также сериалы «Мастер и Маргарита», «Идиот» в постановке Владимира Бортко, «Матильда» Алексея Учителя, фильмов Дмитрия Месхиева, Натальи Меркуловой, Ренаты Литвиновой и других режиссеров. Надежда Васильева – двукратный лауреат премии кинематографических искусств и наук «Ника».

Над костюмами «Конька-Горбунка» Надежда Васильева работала совместно с художником по костюмам Ольгой Михайловой. Ранее Ольга принимала участие в создании костюмов к фильму «Матильда», получив за эту работу, наряду с Надеждой Васильевой, премию «Ника».

Выставка будет открыта для зрителей в течение месяца. Галерея «ЦЕХ» расположена по адресу: улица Пушкина, дом 13а. Часы работы - с 16:00 до 19:00. Вход свободный.