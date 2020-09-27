Псковичи через петицию требуют снести кинотеатр «Октябрь»

19:24, 27 сентября 2020, ПАИ

На онлайн-платформе для петиций Change.org. появилось требование снести кинотеатр «Октябрь» в Пскове.

Авторы петиции отмечают, что администрация города Пскова собирается потратить 320 миллионов рублей на ремонт и переустройство в библиотеку аварийного кинотеатра «Октябрь». По их мнению «Октябрь» – это советская градостроительная ошибка у самых ворот Псковского Кремля.

Составители петиции привели аргументы такого решения: здание кинотеатра недостойно находиться у самого сердца Пскова – Крома; «Октябрь» заслоняет своим объёмом важнейшие объекты культурного наследия (Троицкий Собор, Довмонтов город, Власьевскую башню и Приказные палаты, а также в целом закрывает панораму Псковского Кремля); здание диссонирует с окружающими памятниками средневекового зодчества; глухие стены строения давят на окружающее пространство и кинотеатр неоднократно уже собирались сносить.





Авторы уверены, что снос кинотеатра «Октябрь» позволит вернуть исторический вид на Псковский Кремль с юга, «вытащить» из ямы Власьевскую башню и Приказные палаты, а также удовлетворить требования ЮНЕСКО по охране объектов культурного наследия, восстановить доброе имя псковского архитектора А.А. Ларкина и главное не допустить неэффективное использование бюджетных средств, поскольку здание имеет серьёзные недостатки и требует больших финансовых вложений.

После сноса кинотеатра составители петиции предлагают провести археологические раскопки и выполнить временное благоустройство территории, а затем организовать открытый конкурс концепций ее использования с учетом градостроительных особенностей и исторической значимости этого места.

В качестве одного из вариантов решения проблемы авторы предложили направить выделенные из федерального бюджета средства на строительство нового здания для библиотеки в другом месте (в районе города обделённом общественными пространствами), либо на реставрацию и приспособление ценного объекта культурного наследия, находящегося в аварийном состоянии, под библиотеку (например Дом Печенко, Солодёжня, комплекс зданий на Романовой горке).

«Давайте воспользуемся возможностью исправить многолетнюю градостроительную ошибку и вернём этому месту былую ценность», - призвали авторы петиции псковичей.

Петицию подписали 107 человек.

22 сентября на очередной сессии городской Думы глава администрации Пскова Александр Братчиков сообщил, что Псков получил 320 млн рублей на реконструкцию кинотеатра «Октябрь».