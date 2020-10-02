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Общество

В Псковскую область поступило 17 новых автобусов

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Псковскую область поступили первые 17 автобусов, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в  Instagram.

Закупка техники производится на средства, выделенные из федерального бюджета благодаря договорённостям губернатора и куратора региона — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. По условиям договора с компанией ООО «ГК «Современные транспортные технологии» до конца года в Псковскую область прибудут 172 автобуса

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

На приобретение автобусов выделены более 1,2 млрд рублей. Всего планируется приобрести более 240 автобусов. Они будут распределены между автотранспортными предприятиями региона и выйдут на маршруты Пскова, Великих Лук и районов Псковской области.

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